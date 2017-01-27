Бешеная лиса покусала жительницу Кутуково

Бешеная лиса покусала жительницу села Кутуково Суздальского района. Как поясняют в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, с укусами кистей рук и правого колена за медицинской помощью пострадавшая обратилась во владимирский травмпункт.

Женщине был назначен курс экстренной профилактики бешенства.

Специалисты Управления напоминают: если животное вас укусило, поцарапало или на вас попала его слюна, в целях профилактики бешенства нужно немедленно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (травмпункт, больница или ФАП) для проведения курса антирабических прививок.

Прививки против бешенства проводятся бесплатно и проводятся независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

«Помните, что только своевременно проведенные антирабические прививки могут предупредить заболевание бешенством и сохранить жизнь, так как бешенство приводит к летальному исходу», – уточняют специалисты Управления.

Фото: http://photosflowery.ru/beyshenaya-lisa-foto.html