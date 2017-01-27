Владимир Путин вручил награду ковровскому фрезеровщику

Валерий Ананьев работает на заводе имени В.А.Дегтярева более 40 лет.

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Накануне в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почётных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

Среди награждённых и наш земляк, ковровчанин Валерий Ананьев. Более 40 лет он работает фрезеровщиком  на одном из старейших оружейных предприятий России – ковровском заводе имени Дегтярева.

Из рук Владимира Путина он получил Орден почета.

Фото: http://www.ikovrov.ru/citynews/15168-2017-01-26-11-14-10.html

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