Владимир Путин вручил награду ковровскому фрезеровщику

Накануне в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почётных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

Среди награждённых и наш земляк, ковровчанин Валерий Ананьев. Более 40 лет он работает фрезеровщиком на одном из старейших оружейных предприятий России – ковровском заводе имени Дегтярева.

Из рук Владимира Путина он получил Орден почета.

Фото: http://www.ikovrov.ru/citynews/15168-2017-01-26-11-14-10.html