Ковровчанин Алексей Балакин покорил пик Винсона в Антарктиде

– Восхождение на любые горы – это испытание на выносливость, а в Антарктиде особенно. Нам повезло, что погода благоприятствовала подъему, было солнечно и относительно тепло. Некоторые экспедиции начинают восхождение при более экстремальных условиях, – говорит Алексей Балакин. – Горы всегда таят опасность. В Антарктиде много трещин глубиной до нескольких километров, поэтому все путешественники ходят в связке.

Полеты в Антарктиду осуществляют самолеты ИЛ-76 с российским экипажем. Только они могут садиться на голый лед. На самом южном континенте очень строгие порядки. Запрещено выбрасывать и оставлять что-либо. Весь мусор путешественник несет с собой, а после восхождения сдает на утилизацию.

На одном из привалов участники русской экспедиции нанароком разлили чай, пришлось весь «испачканный» снег, вплоть до мельчайших крупинок собирать и брать с собой. Зато такие строгости позволяют увидеть Антарктиду в её первозданном виде, не тронутой цивилизацией и человеком. Это незабываемое зрелище.

– Разные горы «пускают» к себе в разное время. Чтобы достигнуть вершины, на Эльбрус лучше ходить летом, в горы Аляски – в начале лета, а на пик Винсона в Антарктиде – зимой, в полярный день, – объясняет Алексей. – После приезда важна акклиматизация. В горах очень холодно и ветрено. Тем, у кого восхождение – первое, может понадобиться около недели, пока организм привыкнет к такому холоду. Важно дождаться и благоприятной погоды. Иногда приходится ждать неделю-две до подъема. Меняющиеся условия меняют твои планы, и ты ничего с эти не сделаешь.

Фитнес и силовые тренажеры не помогут в горах. Главное – научиться выносливости. Её хорошо развивают однодневные походы и бег на лыжах на дальние дистанции. Алексей Балакин когда-то занимался спортивным ориентированием. И сегодня, если не участвует в дальних путешествиях, то просто идёт с кем либо из товарищей в однодневные походы по области. За день они иногда проходят до 80 километров.

– В 90-е годы я занялся бизнесом. Мне было тогда 18 лет, – вспоминает наш собеседник. – Как и у многих, это была торговля. Дело разивалось. Постепенно родился строительный центр. Но деньги никогда не были для меня самоцелью. Хотелось быть первым, лучшим в выбранной области. Работал я без отпусков и праздников, о путешествиях даже не думал. И так много лет. Друзья не одобряли такой «упёртости» и однажды посоветовали съездить в святое место – Афон. Вот там-то я и обратил внимание на горы.

По возвращению домой Алексей нашёл в Интернете группу из Белоруссии, которая собиралась на Казбек, и присоединился к ним. Но вершины они тогда не достигли. Помешала непогода. Вернулся Балакин разочарованный, решил больше о горах не думать. А спустя некоторое время опять захотел ощутить простор, оторванность от повседневности, которые дают горы.

Есть проект «Семь вершин. Идея проекта – взойти на все высочайшие вершины мира на различных континентах. В сегодняшнем активе Алексея Балакина – Килиманджаро в Африке, Аконкагуа в Южной Америке, Эльбрус на Северном Кавказе и массив Винсона в Антарктиде. В июне его приглашают в экспедицию на гору Мак-Кинли на Аляске.

– Вначале близкие и знакомые отнеслись к моему увлечению с недоверием, а сейчас только спрашивают «куда теперь собрался?», – улыбается путешественник. – Самая большая забота в экспедициях у меня – о мамином спокойствии, поэтому в горах со мной всегда спутниковый телефон.

Экспедиции отнимают много времени, от 10 до 30 дней. И, конечно, это большие затраты. Но в горах, как нигде, понимаешь, чего ты стоишь, и чего стоят твои суетные, обыденные достижения, которые могут быть «обнулены» любым катаклизмом. На вершине по-другому оцениваешь свои успехи и окружающих людей. Каждодневная круговерть с встречами, разговорами и делами часто заслоняет от нас настоящую жизнь, отдаляет природу и мешает видеть настоящие цели. «А в горах и в дороге понимаешь о жизни больше» – уверен Алексей.