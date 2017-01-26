К «Голосу эпохи» добавят именной сквер

Топонимическая комиссия одобрила названия двух скверов города Владимира. Имя получит территория у памятника «чернобыльцам» на Большой Нижегородской. С просьбой об этом обратились к членам комиссии представители Областной организации «Союз Чернобыль». Территорию решено назвать Ильинским сквером. Именно здесь располагалась Ильинская церковь, разрушенная в 30-е годы прошлого века.

Сквер для территории вокруг памятника «Голос эпохи» на проспекте Ленина члены топонимической комиссии логично предложили назвать «Левитановским». Теперь дело за депутатами горсовета. Если они одобрят решение, то в два сквера обретут названия.

Фото: http://cdn-st1.rtr-vesti.ru/p/xw_1090209.jpg