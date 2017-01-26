Жалоба признана обоснованной

Жалоба ООО «Импульс» (г.Ярославль) на действия заказчика признана обоснованной, в отношении заказчика вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок

25 0
25 0

25 января  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Импульс»  на  действия заказчика при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных средств (средства противораковые, антиметаболиты, вещества цитостатические) для нужд ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова».

По мнению заявителя, заказчик необоснованно признал победителя вышеуказанного электронного аукциона ООО «Импульс» уклонившимся от заключения контракта в силу неподписания контракта в сроки установленные законодательством. Вместе с тем, в адрес заказчика победителем направлялся протокол разногласий, на который заказчик не отреагировал.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы   ООО  «Импульс»  по доводам, изложенным в ней, обоснованной. В отношении заказчика выдано предписание об отмене протокола признания победителя электронного аукциона  уклонившимся от заключения контракта и повторного формирования проекта контракта для подписания.

 

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы