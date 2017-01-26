Жалоба признана обоснованной

25 января 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Импульс» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных средств (средства противораковые, антиметаболиты, вещества цитостатические) для нужд ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова».

По мнению заявителя, заказчик необоснованно признал победителя вышеуказанного электронного аукциона ООО «Импульс» уклонившимся от заключения контракта в силу неподписания контракта в сроки установленные законодательством. Вместе с тем, в адрес заказчика победителем направлялся протокол разногласий, на который заказчик не отреагировал.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Импульс» по доводам, изложенным в ней, обоснованной. В отношении заказчика выдано предписание об отмене протокола признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта и повторного формирования проекта контракта для подписания.