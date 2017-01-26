Должницу по алиментам выдал приставам её жених

«Слил» подругу, отмечают в пресс-службе регионального УФССП и поясняют: благодаря разговорчивости одного из должников приставам Муромского района удалось установить местонахождение злостной неплательщицы алиментов. Ее разыскивали приставы с ноября прошлого года.

Получить с женщины алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, конечно, никто из судебных приставов и не надеялся. Женщина давно и плотно злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни, уточняют в ведомстве, но привлечь ее к уголовной ответственности за уклонение от родительских обязанностей было необходимо. Неоднократные походы по месту жительства должницы ничего не дали. Соседи пояснили, что она нашла очередного жениха и переехала к нему жить. Точный адрес этого «счастливца» никто не знал, был лишь приблизительно указан микрорайон, где располагаются старые частные дома.

Однако 17 января на прием к судебному приставу-исполнителю пришел некий гражданин Ш.

Мужчина, злоупотребляющий алкоголем, постоянно нигде не работающий, также является являющийся злостным должником по нескольким исполнительным производствам. Но в данном случае, главное не это. Выяснилось, что он и есть тот жених, к которому ушла жить горе-мамочка.

Уже через день оба сидели в кабинете судебного пристава-исполнителя. Должница сначала давала письменные объяснения о причинах систематической неявки к судебному приставу, а потом получала предупреждение об уголовной ответственности по ст.157 УК РФ.

Фото: http://vladnews.ru/2016/08/25/111678/