Должницу по алиментам выдал приставам её жених

Горе-мамочку разыскивали с ноября прошлого года.

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«Слил» подругу, отмечают в пресс-службе регионального УФССП и поясняют: благодаря разговорчивости одного из должников приставам Муромского района удалось установить местонахождение  злостной неплательщицы алиментов.  Ее разыскивали приставы с  ноября прошлого года.

Получить с женщины алименты  на содержание  несовершеннолетнего ребенка, конечно, никто  из судебных приставов и не надеялся. Женщина давно и плотно злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни, уточняют в ведомстве,  но привлечь ее к уголовной ответственности за уклонение от  родительских обязанностей было необходимо. Неоднократные походы по месту жительства должницы ничего не дали. Соседи пояснили, что она нашла очередного жениха и переехала к нему жить. Точный адрес этого «счастливца» никто не знал,  был лишь  приблизительно указан микрорайон, где располагаются старые частные дома.

Однако 17 января на прием к судебному приставу-исполнителю пришел некий гражданин Ш.

Мужчина, злоупотребляющий алкоголем,  постоянно нигде не работающий,  также является являющийся  злостным должником по нескольким исполнительным производствам. Но в данном случае, главное не это. Выяснилось, что он и есть тот жених, к которому ушла жить горе-мамочка.

Уже через день оба  сидели в кабинете  судебного пристава-исполнителя.  Должница сначала давала письменные объяснения о причинах  систематической неявки к судебному приставу, а потом  получала предупреждение об уголовной ответственности по ст.157 УК РФ.

Фото: http://vladnews.ru/2016/08/25/111678/

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