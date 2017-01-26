В центре «Шередарь» ночью сгорел шатёр

В этот момент лагерь только готовился к приему очередной детской смены: детей ждут в «Шередаре» на следующей неделе. Шатер, где обычно проводятся уличные мероприятия, концерты и представления, начали прогревать тепловыми пушками. Через некоторое время сработала сигнализация, а охранники заметили огонь.

– У нас пока нет данных о причине пожара, – прокомментировала Екатерина Винокурцева, директор по развитию фонда «Шередарь». – По предварительным данным, он мог быть вызван замыканием электропроводки. Но надо отметить, что с ситуацией справились очень быстро: оперативно приехали спасатели и потушили огонь. Даже когда в «Шередаре» нет детей, он ни на минуту не остается без присмотра: днем там работает наша программная команда, а бригада охраны дежурит круглосуточно.

От огня не пострадали ни люди, ни другие здания, кроме полностью сгоревшего шатра. Происшествие не помешает началу новой смены.

– К счастью, у нас беда, но не горе, – говорит учредитель фонда Михаил Бондарев. – Система мер безопасности, на разработку и поддержание которое мы не жалеем ни ресурсов, ни сил, работает. «Шередарь» функционирует в обычном режиме. А шатер мы построим новый.

Напомним: фонд «Шередарь» занимается реабилитацией детей, перенесших онкологические заболевания. В мае 2015 года в пос. Сосновый бор Петушинского района во Владимирской области открылся реабилитационный центр для таких детей.

Фото: http://www.vkpress.ru/upload/iblock/ 419/419eff3f427386181117eba9d9f7914d.jpg