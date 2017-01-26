В Москве скопировали Золотые ворота

Для строительства ледового городка привезли более 1000 тонн природного льда голубого цвета из чистейших озер Екатеринбурга, Архангельска и с Байкала, – сообщает сайт парка. Ледяные скульптуры достигают 5–6 метров, самая высокая из них – Спасская Башня Кремля, высотой более 10 метров.

В центре композиций – 40-метровая Кремлевская стена, с которой каскадом расходятся ледяные горки. С каждой горки можно съехать в один из федеральных округов России и посмотреть, что интересного там есть.

Так, например, на Дальнем Востоке гости фестиваля встретятся с Амурским тигром, увидят Триумфальную арку из Благовещенска и познакомятся с графом Николаем Муравьевым-Амурским. Отправившись на Юг, побывают в крепости Нарын-Кала в Дербенте, смотровой башне на горе Ахун, полюбуются скульптурой «Родина-мать зовет!» в Волгограде и Каспийским осетром.

В Центральной России расположены Золотые Ворота Владимира и церковь Покрова на Нерли. Вечером скульптуры подсвечиваются разными цветами.

Сначала фестиваль планировали провести во время новогодних каникул, но затем по многочисленным просьбам продлили до конца января. Но так как погода по-прежнему морозная, есть шанс, что и в феврале ледяные достопримечательности останутся на своих местах.