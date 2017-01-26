Ленинская администрация выбирает жену Кащея

Долгожданную весну нужно встретить с собственной Масленицей! Администрация Ленинского района города Владимира предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе, посвящённом Году экологии, «Соломенная Масленица – 2017».

В этом году планируется три номинации: «Творческие работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения».

То есть владимирцам предлагается самим, с учётом фантазии и подручных материалов, сделать соломенное чучело, олицетворяющее зиму. А богиней зимы у древних славян считалась Мара, Морена – могучее божество, предстающее в виде красивой, но губительной своим воздействием девушки. Муж у неё был Кащей Бессмертный, а матерью богиня Лада.

С древности на Руси на Масленицу делают чучело в виде девушки и сжигают его в знак окончания власти холодной зимы. Вот в этом деле и приглашает Ленинская администрация поучаствовать владимирцев.

Работы должны быть выполнены из экологически чистых, безопасных материалов: соломы, бумаги, дерева, сопровождаться информацией, содержащей контактные данные автора (коллектива). Оригинальная идея, имидж и цветовая гамма масленичной куклы определяется авторами самостоятельно.

Все творческие работы будут выставлены 26 февраля в сквере у здания Областного суда (ул. Разина, д.22б). Награждение победителей и участников конкурса, а также выставка творческих работ будет проводиться в день празднования Масленицы.

Прием заявок осуществляется до 13 февраля 2017 года по адресу: г. Владимир ул. Никитская, 4а, каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Масленица»). Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону 32-46-82

Фото пресс-службы администрации города Владимира