Спиртовые лосьоны под запретом еще 60 дней

После массовых отравлений средством для ванн “Боярышник” в Иркутске главный санитарный врач России приостановил розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием спирта более 25%. Напомним, что запрет был введен 26 декабря прошлого года.

В Роспотребнадзоре отмечают, что такая мера оказалась действенной: по результатам проведенных совместно с полицией проверок из оборота было изъято 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции. Также отмечается снижение на 33% количества случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников .

Только во Владимирской области за время действия запрета специалистами Роспотребнадзора проверено 502 торговые точки, изъято из продажи 110 единиц продукции общим объемом 11 литров.

Однако декабрьский запрет был введен на 30 дней. Поэтому по истечении данного срока Роспотребнадзор посчитал оправданным продлить его действие. Такое решение поддержала и общественность.

«В Роспотребнадзор поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также граждан в поддержку принимаемых мер», – сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается также, что установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей.

В связи с этим Роспотребнадзор подготовлил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции еще на 60 дней, которое поддержано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Между тем, в регионе-33 продолжает работать телефон «горячей линии» 8-800-200-05-45, по которому в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области просят обращаться в случае обнаружения в продаже запрещенных лосьонов.

Фото: http://kursktv.ru/news/