Владимирское УФАС информирует

23 января 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело, возбужденное в отношении МАУ ЗОЛ «Березка» и ООО «Березка-Сервис» по признакам нарушения ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Во Владимирское УФАС России поступило обращение Ковровской городской прокуратуры в отношении действий Муниципального автономного учреждения города Коврова Владимирской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Березка» (МАУ ЗОЛ «Березка»), выразившихся в ограничении конкуренции на рынке оказания услуг по организации питания путем предоставления преимущества конкретному хозяйствующему субъекту ООО «Березка-Сервис».

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального Закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, а именно ограничению доступа на товарный рынок.

В силу пункта 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции под соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Как следует из материалов между МАУ ЗОЛ «Березка» и ООО «Березка-Сервис» на протяжении 2015 г. и в период с января 2016 г. по март 2016 г. были заключены договоры на оказание услуг горячего питания детей в МАУ ЗОЛ «Березка», сотрудников МАУ ЗОЛ «Березка» с единственным поставщиком.

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства, Комиссия приняла решение о признании МАУ ЗОЛ «Березка» и ООО «Березка-Сервис» нарушившими п. 4 статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в заключении соглашений между МАУ ЗОЛ «Березка» и ООО «Березка-Сервис» на оказание услуг по организации питания детей, отдыхающих в МАУ ЗОЛ «Березка» и сотрудников МАУ ЗОЛ «Березка» без проведения конкурентных процедур.