Рецепт добра: мука, яйца, сахар и душа

Каждый владимирец, владеющий навыками кулинарного искусства, может устроить сладкий праздник для детей с ограниченными возможностями

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Владимир присоединился к международной акции «Сладкое добро». Неравнодушные жители могут сделать  подарок на день рождения детям с ограниченными возможностями. Для этого нужно не так уж и много – испечь сладкий торт и украсить его, как подскажет фантазия.

По негласному правилу, кулинар-доброволец, участвующий в акции, берётся за такой заказ раз в месяц, но принимает заявки на месяцы вперед. Подробности об акции можно узнать на официальной страничке  благотворительной группы «Добрые сердца» здесь и здесь.

Первой эстафету подхватила молодой кондитер Кристина Фадеева, которая сделала не только вкусные, но и очень красивые сладости для ребятишек. Организаторы, надеются, что к акции присоединятся все неравнодушные владимирцы.

Фото: http://heaclub.ru/images/heaclub/2016/03/cucina.jpg

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