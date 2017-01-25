Рецепт добра: мука, яйца, сахар и душа

Владимир присоединился к международной акции «Сладкое добро». Неравнодушные жители могут сделать подарок на день рождения детям с ограниченными возможностями. Для этого нужно не так уж и много – испечь сладкий торт и украсить его, как подскажет фантазия.

По негласному правилу, кулинар-доброволец, участвующий в акции, берётся за такой заказ раз в месяц, но принимает заявки на месяцы вперед. Подробности об акции можно узнать на официальной страничке благотворительной группы «Добрые сердца» здесь и здесь.

Первой эстафету подхватила молодой кондитер Кристина Фадеева, которая сделала не только вкусные, но и очень красивые сладости для ребятишек. Организаторы, надеются, что к акции присоединятся все неравнодушные владимирцы.

Фото: http://heaclub.ru/images/heaclub/2016/03/cucina.jpg