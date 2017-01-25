Алексей Слепов взял бронзу на Чемпионате Европы

Алексей Слепов стал бронзовым призером на Чемпионате Европе в Польше. Спортсмены бежали индивидуальную гонку на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Алексей Слепов шел под стартовым номером 99. Когда подошла очередь владимирского биатлониста, трасса уже была достаточно разбита другими участниками. Тем не менее, наш спортсмен с самого начала гонки был в лидерах, что помогло ему завоевать бронзовую медаль. На четырех огневых рубежах Слепов не допустил ни одного промаха.

К слову, соревнования стали для владимирского спортсмена первым официальным стартом после болезни.

«За месяц до чемпионата я заболел, две недели только смотрел телевизор. Следующие две недели проводил очень легкие тренировки. И сегодня выиграл бронзу. Я провел первую индивидуальную гонку без промахов за пять лет. Мои товарищи по команде стреляют лучше меня, но сегодня я лучший снайпер!», – цитирует Слепова сайт Союза биатлонистов России.

Первое место в гонке занял российский биатлонист Александр Логинов, серебро – у болгарина Красимира Анева.

Фото: http://biathlonrus.com/media/photo/56942/