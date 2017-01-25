Во Владимире идёт операция по обезвоживанию моста

С сегодняшнего дня и до пятницы «Владимирводоканал» будет тянуть трубы, чтобы отвести от моста паводковые и ливневые воды в канализацию. До весны это дело решили не откладывать, чтобы не допустить рецидива: в ноябре из-за перепадов погоды хлынувшая из переполненной ливнёвки вода размыла грунт на склоне, прилегающему к мосту.

Тогда специалисты пришли к выводу, что виновата «шуга» – снег со льдом, забившие ливневку и образовавшие там затор для воды. С той поры при каждых погодных аномалиях на мосту дежурят уборщики и коммунальщики: чистят дорогу, промывают ливневки, освобождают проход для стоков тающего снега.

Нынешние восстановительные работы начались в относительно морозный день. Трое работников «Владимирводоканала» трудятся целый день, изредка греясь в машине. Сегодня буром выкопали траншею для трубы. Её подведут к уже имеющимся колодцам, соединив их между собой. Почему это не сделали сразу, ещё при капремонте моста, загадка.

– К пятнице должны управиться. Никаких провалов на мосту больше не случится, – оптимистично говорят работники.

Напомним, что реконструкция моста на Октябрьском проспекте проводилась в прошлом году. На неё потрачено 140 млн рублей из бюджетов разных уровней.