Пациент довёл врача «скорой» до больницы

Следственный комитет Владимирской области проводит проверку по факту избиения заведующей отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Как сообщается на сайте ведомства, ранним утром 21 января в клинику с улицы привезли 24-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, с множественными ссадинами на лице.

Когда пациенту оказывали первую помощь, он накинулся на врача и нанёс несколько ударов по голове. Подоспевшие медицинские сотрудники и полицейские оградили женщину от агрессивного пациента.

С полученными травмами, в том числе сотрясением мозга, врач «скорой медицинской помощи» помещена в стационар.

Мужчина пояснил, что накануне вечером дома употреблял спиртное, затем вызвал такси и ночью 21 января поехал в развлекательный клуб, где продолжил употреблять алкоголь, ничего не помнит, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, раскаивается в содеянном.

Напомним, во Владимирской области это уже не первый случай нападения пациентов на врачей. Несколько дней назад мы рассказывали ещё о нескольких подобных инцидентах во Владимире и Коврове. Но тогда медики «отделались» чуть легче.

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