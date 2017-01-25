Владимирские мальчики взяли Казань

Конкурс проводился с 20 по 24 января, в нем принимали участие ведущие хоровые коллективы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов. Владимирским артистам пришлось нелегко, и не только из-за серьезнейшей конкуренции.

– У нас был достаточно сложный период, – рассказал руководитель капеллы Эдуард Маркин. – Дело в том, что у самых юных наших хористов голоса еще не сформировались, а у старших мальчиков они как раз начали меняться. После прошлогодних Хоровых Игр в Сочи перед нами стояла непростая задача: подготовить коллектив на крепком, хорошем профессиональном уровне.

Капелла выехала в Казань 20 числа и почти весь день провела в дороге. Уже на следующий день мальчикам предстояло выступать, но на акустическую репетицию в зале им отвели всего 20 минут. Во время конкурса надо было исполнить четыре хоровых произведения. Владимирские артисты выбрали очень сложную программу: пятиголосную полифонию Танеева «На корабле», «Попутную песню» Глинки (она исполняется в очень быстром темпе, практически скороговоркой), а также «Балалайку» Свиридова и народную песню «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке».

– Я сам чувствовал, что спето и сыграно было очень хорошо, – поделился Эдуард Маркин.

Во время вечернего разбора выступлений профессор Лукьянов, легендарный педагог Казанской консерватории, возглавлявший жюри, практически с первых слов отметил высокий уровень владимирского хора и его блестящее выступление, безукоризненное на всех уровнях.

В итоге капелла разделила первое место на конкурсе с мужским хором из Нижнего Тагила (жюри не смогло выбрать лучшего из них и поэтому отказалось от присуждения Гран-При). Кроме того, наш педагог Дарья Никитина получила диплом в номинации «Лучший концертмейстер», а Эдуард Маркин – «Лучший дирижер конкурса».