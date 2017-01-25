Украденную в Вязниках картину Шишкина нашли в Белоруссии

О том, что картина была найдена, сообщает информационный портал «Беларусь сегодня». Полотно обнаружили практически случайно: при задержании лидера преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков.

«В автомобиле курьеров оперативники обнаружили картину с надписью «И. Шишкин. 1897 г.», – сообщили белорусским коллегам в МВД. – После проверки по линии Интерпола и предварительной оценки экспертов выяснилось, что полотно – подлинное, именно оно было похищено в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея вместе с работами художников Константина Коровина и Станислава Жуковского. О том, что перед ними – картина из музейных фондов, полицейские поняли по инвентарному номеру, который преступники пытались закрасить, но безуспешно.

Как стало известно, полотно Шишкина привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, но сделка не состоялась из-за разногласий в цене. Впоследствии наркоторговцы договорились передать картину в Москву, тоже гражданину одной из стран ЕС – за 100 тысяч евро и три килограмма кокаина. Кстати, реальная стоимость работы русского художника – около 2 миллионов долларов.

В настоящее время картину передали в Национальный художественный музей Беларуси для проведения экспертизы. В Вязниковском музее нам сообщили, что не в курсе находки, но очень ждут возвращения полотна.