Дворовые команды сразятся на Соловьином пруду

Профессионального хоккея во Владимире нет, но, может быть, нынешние юные харламовы и мальцевы вернут городу былую спортивную славу.

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Сегодня на Соловьином пруду состоится первый турнир по хоккею с шайбой для дворовых команд. На лёд выйдут спортсмены 2002-2003 годов рождения из клубов по месту жительства «Харламовец», «Энергетик» и спортивной школы №8.

Как отмечают в городской администрации, с просьбой поддержать турнир в мэрию обратились сами ребята, которые живут в районе Соловьиного пруда и занимаются любимой игрой в соседних клубах по месту жительства. Городские власти идею поддержали.

Для спортивного мероприятия была  расчищена хоккейная площадка размером 60 на 30 метров, залит лёд. Для участников подготовлены призы, а для болельщиков – горячий чай.

Финальная игра турнира состоится сегодня в 12.00, награждение победителей в 12.30.

Фото: http://files.vm.ru/photo/vecherka/2012/ 03/file646jeyx6fgw1kg4cf90k_800_480.jpg

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