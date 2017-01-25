Недостроенный дом в Александрове незаконно подключили к газу

Нарушение было выявлено в результате плановой проверки.

Незаконное подключение к сети газораспределения произвел подрядчик – ООО «ГазСпецСтрой». Также отсутствовали договоры на поставку газа и на техническое обслуживание газового оборудования у заказчика строительства. Показания установленных в новостройке приборов учета газа составляли от 500 до 600 куб. м.

Несанкционированное подключение было устранено в присутствии представителей правоохранительных органов. Заказчику предъявлены требования об оплате незаконного потребления газа и работ по его отключению, он уведомлен о необходимости оформления подключения объекта строительства к газу в установленном законом порядке.

«Дело не только в несанкционированном отборе газа. По проекту в доме предусмотрено поквартирное индивидуальное газовое отопление. Бесконтрольное использование газового оборудования на объекте, не введенном в эксплуатацию, могло привести к непредсказуемым последствиям», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Юрий Дубров.

Фото: http://obruchev.mos.ru/