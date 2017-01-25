Недостроенный дом в Александрове незаконно подключили к газу

Голубое топливо через незаконную врезку бесконтрольно поступало в недостроенный 12-квартирный жилой дом на улице Свердлова, 32.

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Нарушение было выявлено в результате плановой проверки.

Незаконное подключение к сети газораспределения произвел подрядчик –  ООО «ГазСпецСтрой». Также отсутствовали договоры на поставку газа и на техническое обслуживание газового оборудования у заказчика строительства. Показания установленных в новостройке приборов учета газа составляли от 500 до 600 куб. м.

Несанкционированное подключение было устранено в присутствии представителей правоохранительных органов. Заказчику предъявлены требования об оплате незаконного потребления газа и работ по его отключению, он уведомлен о необходимости оформления подключения объекта строительства к газу в установленном законом порядке.

«Дело не только в несанкционированном отборе газа. По проекту в доме предусмотрено поквартирное индивидуальное газовое отопление. Бесконтрольное использование газового оборудования на объекте, не введенном в эксплуатацию, могло привести к непредсказуемым последствиям», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Юрий Дубров.

Фото: http://obruchev.mos.ru/

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