Факт избиения школьницы в Александрове изучает Следственный комитет

Драка, в ходе которой пострадала девочка, произошла неделю назад, 18 января. Но широкую огласку эта история получила после того, как о ней рассказал информационный ресурс «Новый город Александров».

По версии издания, пострадавшая в школе – новичок, перевелась в учебное учреждение две недели назад. И тут – такое. Обстоятельства произошедшего теперь выясняют правоохранительные органы, и поскольку дело касается несовершеннолетних (сфера особая, деликатная), подробностей не сообщают.

В общем же фабула такова. На одной из перемен между двумя школьницами 11 и 12 лет произошел конфликт, продолжившийся после уроков.

Уже за пределами школы 11-летнюю девочку заманили в подъезд общежития, где ребенка встретили пятеро 12-летних подростков. В ходе препирательств и драки 11-летней школьнице причинены телесные повреждения, в связи с чем она помещена в стационар местной клиники.

Сотрудниками органов полиции в рамках доследственной проверки проведен комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, постановку несовершеннолетних на профилактический учет. Кроме того, подготовлено ходатайство о направлении малолетних участников драки (они, кстати, воспитываются в благополучных семьях) в Центр временного содержания несовершеннолетних.

«Учитывая изложенные обстоятельства, при которых пострадал малолетний ребенок, а также объективный общественный резонанс события, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверки из производства органов полиции следователю Следственного комитета» – сообщается в пресс-релизе Следственного управления СК РФ по Владимирской области.

Фото: http://blagoveshensk.bezformata.ru/content/image214033757.jpg