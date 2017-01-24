И это всё о нём: в деле Мельникова всплыл новый эпизод

Как сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета РФ по Владимирской области, Мельников подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, в октябре 2006 года завод заключил с иностранной фирмой договор лизинга на уникальное специализированное оборудование – гибочную линию с управляемыми осями, предназначенную для производства рычагов стеклоочистителей.

Согласно условиям лизинга завод за пользование оборудованием должен был выплатить в течение 36 месяцев аренду в общем размере 1 миллион евро, после чего ОАО «Автоприбор» имел право оформить на гибочную линию право собственности.

После установки производственной линии в 2008 году до октября 2011 года предприятие выполнило финансовые обязательства перед лизингодателем, выплатив вышеназванную арендную плату, и именно осенью 2011-го, когда завод фактически имел право получения оборудования в собственность, Мельников заключил соглашение о переуступке права лизинга подконтрольной фирме с аффилированными лицами. Эта фирма оплатила остаток арендной платы в один миллион рублей, и оформила оборудование в свою собственность.

В результате неоднократного оформления с тремя аффилированными компаниями юридических сделок, носящих мнимый характер, завод лишился законного права приобретения уникального оборудования в собственность, при этом предприятие вновь стало арендатором имущества, фактически выкупленного у иностранной компании.

С октября 2011 года по настоящее время собственником уникального оборудования, предназначенного для работы исключительно на производстве ОАО «Автоприбор», являлись и являются фирмы, учредителями которых является сын Мельникова и лица из близкого окружения.

Следствие оценивает действия экс-директора и его подчиненных как противоправное завладение правом на имущество ОАО «Автоприбор» посредством обмана и участия третьих лиц, а также как хищение средств предприятия в форме необоснованной оплаты аренды аффилированной компании за гибочную линию.

Размер ущерба, причиненного интересам предприятия, по мнению следствия, составил около 38 миллионов рублей.

По ходатайству следователя судом в отношении Мельникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня, 24 января, апелляционная инстанция Владимирского областного суда оставила в силе решение Октябрьского районного суда о продлении Мельникову срока содержания под стражей до 14 марта 2017 года.

По ранее возбужденным уголовным делам в отношении Мельникова о злоупотреблении должностными полномочиями, преднамеренном банкротстве ОАО «Завод Автоприбор», растрате имущества завода и неуплате налогов, готовится обвинительное заключение в окончательной редакции.

Фото: http://zebra-tv.ru/upload/iblock/7e7/foto_melnikov.jpg