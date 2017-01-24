На окраине Владимира просят перестрелять бродячих собак

Эти жалобы продолжаются уже довольно давно: в Заклязьменском и в полицию обращались, и в администрацию своего Октябрьского района писали, но толку пока – ноль. «Здесь обосновалась довольно большая стая, – рассказала жительница микрорайона Ольга Петрова. – По ночам постоянно лай: собаки выясняют отношения. Нападают на кошек. Несколько человек покусаны уже. У меня соседка ребенка встречает и провожает, потому что боится из-за собак».

Причиной «собачьего беспредела» называют расположенный неподалеку приют «Атлант», который якобы выпускает четвероногих питомцев погулять. Директор приюта Лариса Гвоздева с этими утверждениями категорически не согласна. По ее словам, приютские собаки сидят в своих вольерах, а в росте бездомных стай виноваты совсем другие люди: либо те, кто выкидывает надоевших питомцев в Заклязьменском в расчете на тот же «Атлант», либо нерадивые хозяева, выпускающие собак на «самовыгул».

Жителей микрорайона меж тем больше волнует не «кто виноват», а «что делать». Последний шаг – обращение в городскую администрацию с требованием радикальных мер: отстрела или усыпления четвероногих. Впрочем, когда в мэрии собрали рабочую встречу, чтобы обсудить вопрос о бездомных животных, никто из Заклязьменского на неё не приехал, – пожаловался начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.

В результате в диалоге с властями приняли участие только представители приютов и зоозащитники, поэтому проблему по-прежнему собираются решать неспешным мирным путем, за счет муниципально-частного партнерства.

«В настоящий момент с приютом «Атлант» заключен договор сроком на месяц, – сообщает сайт городской администрации. – На 100 тысяч рублей «Атлант» должен отловить, стерилизовать, обеспечить лечение и передержку 17 собак. Организация полностью выполняет задание. На деле за месяц они отловили и стерилизовали 54 собаки». При этом на заседании была озвучена цифра: сейчас во всем городе – около 500 бездомных собак.

Правда, даже Гвоздева уточнила, что именно сейчас, в конце зимы, когда у животных период гона, бродячие собаки особенно опасны. А следующее заседание, на котором собираются обсудить конкретные пути решения проблемы, состоится только через месяц. В течение которого Заклязьменскому, видимо, придется осваивать работу укротителя.

Фото: http://www.nr.perm.ru/assets/images/ articles/ordzhonikidzevskij/o-bratyah-menshih.jpg