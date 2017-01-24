Пошло не как по маслу

Региональный Роспотребнадзор в прошлом году проверил 459 субъектов, осуществляющих производство, хранение и реализацию молока и молочной продукции. В каждом третьем из них были найдены нарушения, – сообщает надзорное ведомство.

По данным специалистов, на территории Владимирской области зарегистрировано 61 предприятие по переработке молока и молочной продукции, из них 16 молокозаводов. В прошлом году Роспотребнадзор сделал более 1000 проб молока и молочной продукции производимой на территории субъекта по микробиологическим показателям. Из них 72 пробы не соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

Также специалисты проверили сливочное масло. Из 60 проб на наличие растительных жиров, практически каждая вторая не соответствовала требованиям Технического регламента Таможенного союза и национальных стандартов (ГОСТ).

Растительные жиры, в том числе, пальмовое масло, были найдены в продукции ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»( Московская область), ООО «Сибирская Масляно – Продуктовая Корпорация» (Новосибирская область) и ООО «Молочный домик» (Ивановская область).

Всего же за прошлый год Роспотребнадзор снял с реализации более 160 тонн молока и молочной продукции.

За выявленные нарушения на юридические лица и индивидуальных предпринимателей составлено 139 протоколов об административном правонарушении.

Фото: http://www.avgust-omsk.ru/images/News/milk_lab.jpg