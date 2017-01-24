Украл 15 коробок шоколада и продал их прохожим

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 18 января в дежурную часть полиции города Муром поступило сообщение от администратора местного магазина. Женщина пояснила провоохранителям, что неизвестный мужчина похитил из торгового зала 15 коробок с шоколадными конфетами, причинив магазину материальный ущерб на сумму более 3 000 рублей.

Как выяснилось, пропажа была обнаружена в ходе проведенной ревизии. Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что днем 16 января неизвестный молодой человек некоторое время находился у витрины с кондитерской продукцией. В один из моментов злоумышленник стал прятать коробки с шоколадными конфетами себе под куртку, после чего поспешил покинуть магазин.

19 января злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска Муромского ОМВД в городе Навашино Нижегородской области. Им оказался ранее судимый 32-летний безработный местный житель.

Как пояснил сам задержанный, тринадцать похищенных коробок он успел продать прохожим, остальные конфеты съел.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: http://vestivrn.ru/novosti/