23 января 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела ООО «Торговый дом «ВИНАР-М» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку упаковочных материалов для стерилизации медицинских изделий для нужд ГБУЗ ВО «ОДКБ».

Заявитель жалобы указывает, что заявка Общества неправомерно отклонена от участия в электронном аукционе. Причиной отклонения послужило указание в заявке Общества ГОСТа отличного от ГОСТа указанного в аукционной документации. Общество считает, что ГОСТ, указанный в аукционной документации отменен.

Уполномоченный орган на заседании комиссии заявил, что заявка Общества отклонена за несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (ГОСТ).

Заказчик на заседании Комиссии пояснил, что указанный в аукционной документации ГОСТ является технической ошибкой.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО «Торговый Дом «ВИНАР-М», по доводам указанных в ней, не обоснованной. В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.