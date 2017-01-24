23 января 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела ООО «Торговый дом «ВИНАР-М» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку упаковочных материалов для стерилизации медицинских изделий для нужд ГБУЗ ВО «ОДКБ».
Заявитель жалобы указывает, что заявка Общества неправомерно отклонена от участия в электронном аукционе. Причиной отклонения послужило указание в заявке Общества ГОСТа отличного от ГОСТа указанного в аукционной документации. Общество считает, что ГОСТ, указанный в аукционной документации отменен.
Уполномоченный орган на заседании комиссии заявил, что заявка Общества отклонена за несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (ГОСТ).
Заказчик на заседании Комиссии пояснил, что указанный в аукционной документации ГОСТ является технической ошибкой.
Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО «Торговый Дом «ВИНАР-М», по доводам указанных в ней, не обоснованной. В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
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