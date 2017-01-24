19 января 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Лора» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на оказание услуг по приобретению прав пользования программными средствами антивирусной защиты для нужд ГБУЗ ВО «Селивановская центральная районная больница».

По мнению заявителя, заказчик в нарушение требований части 2 статьи 70 Закона о контрактной системе в сфере закупок не включил в проект контракта конкретные показатели из заявки общества.

По мнению заказчика, во исполнение требований Закона о контрактной системе в сфере закупок был размещен в Единой информационной системе проект контракта, который был составлен путем включения цены контракта и содержал условия, предусмотренные документацией.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «Лора» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.