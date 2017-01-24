В Муроме сгорели 20 тонн семечек

В пресс-службе МЧС по Владимирской области рассказали, что вызов по поводу возгорания поступил 22 января в 19 часов 17 минут. На место происшествия выехали пожарные. После того, как огонь был потушен, начался осмотр места происшествия. Тогда же и выяснилось, что в сарае хранились семена подсолнечника. В очень больших количествах.

По мнению экспертов, осмотревших место пожара, в сарае хранились порядка 20 тонн семян подсолнуха, – уточняет новостной портал «Муром 24».

Строение использовалось хозяйкой в качестве складского помещения. К счастью, сарай находился в стороне от жилого дома и других построек частного сектора. Пострадавших нет. Огнем уничтожено более 70 квадратных метров площади.

Фото: http://christianlouboutinsell.net/ uploads/posts/2016-09/1474797518_screenshot_1.png