Владимирские поисковики попросили «Утюг»

Вчера во владимирской мэрии обсудили возможность передать часть здания, получившего в народе название «Утюг», владимирским поисковым отрядам. «Утюг» был построен без разрешительных документов и с нарушением градостроительны х норм. В результате летом прошлого года суд постановил снести постройку. После этого начались переговоры между администрацией города и владельцем здания о том, на каких условиях оно может быть сохранено.

И вот поисковики предложили использовать часть здания под будущий Центр патриотического воспитания детей и молодежи города Владимира. В прошлом году они уже получили помещение на улице Юбилейной. Там оборудовали небольшой музей, лекционный зал для занятий, кабинет для работы с теми, кто хотел бы выяснить судьбу своих пропавших в годы войны родственников, а также склад для различной походной экипировки. Однако для массовой работы с владимирской молодежью это помещение слишком тесное, да и расположено не в самом удобном для посещения месте…

– Не могу сказать, что помещение нас чем-то не устраивает – устраивает, – говорит Евгений Антонов, руководитель клуба «Поиск 33». – Но если есть возможность расширить работу, почему бы ей не воспользоваться. В Центре можно развивать не только поисковую работу, но и привлечь клубы, которые занимаются военно-патриотич еской работой, спортом и т.д.

С предложением создать Центр к поисковикам обратился владимирский Совет ветеранов

– Мы их поддержали, потому что такое место городу действительно нужно, – говорит Вячеслав Казаков, руководитель владимирского отделения «Поискового движения России». – В других областных центрах подобные организации есть, почему бы не создать ее во Владимире. Но нам неважно, где именно – главное, чтобы была возможность проводить какие-то масштабные мероприятия, презентации с большим количеством гостей. На Юбилейной у нас 50 метров площади, там просто тесно.

Сейчас многие – от депутатов горсовета до общественников – склоняются к мысли, что здание все-таки следует сохранить. Мешает то, что за снос «Утюга» в своё время категорично высказалось руководство области. Председатель горсовета Ольга Деева по этому поводу заявила, что « говорить о перспективах размещения Центра в здании на улице Горького пока преждевременно. Но в любом случае, обращение будет рассмотрено совместно с депутатами и администрацией города Владимира».