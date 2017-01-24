В жизни вязниковского найденыша наступили новые времена

Новорождённому, найденному в 2012 году у обочины дороги в Вязниковском районе, в этом году исполнится уже пять лет.

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Он пережил боль и страдания, был на грани гибели. Ребенка спасло только чудо. Но, к счастью, теперь все в прошлом. Поводов для тревоги за его жизнь больше нет, он окружен лаской и заботой приемных родителей. Растроганные историей Павла, они усыновили его в мае 2013 года.

Напомним, что летом 2012 года маленький Павлик был  найден на обочине автодороги посёлок Никологоры – деревня Бурково в Вязниковском районе. Его случайно обнаружил грибник. Младенец находился в состоянии сильного истощения, он провел на холодной земле больше 12 часов.

Найдёныша доставили на «скорой» в реанимацию областной детской больницы, где врачи спасли ему жизнь. Чуть позже мальчик получил имя Павла Петровича Буркова, так как он был обнаружен в день святых Петра и Павла недалеко от деревни Бурково.

На днях Павлик вместе с родителями побывал в гостях у сотрудников Следственного управления, с самого начала внимательно следивших  за судьбой мальчика. Павла следователи называют любимчиком и искренне радуются за успехи повзрослевшего мальчика.

«Счастье – это когда ты можешь поделиться теплом души с тем, кто в этом нуждается», – отметили в Следственном управлении и в очередной раз выразили благодарность  супружеской паре, ставшей замечательными родителями для Павлика.

Фото: http://vladimir.sledcom.ru/news/item/1095875/

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