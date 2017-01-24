Пенсионный балл подрастет на 4 рубля 53 копейки

Ранее «Призыв» уже давал информацию о грядущем в феврале повышении пенсий. Сегодня отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области уточнило некоторые детали.

В первую очередь там ответили на вопрос: почему именно 5,4%, а не 5,5%, например. Как оказалось, размер индексации определен, исходя из уровня инфляции и роста потребительских цен за 2016 год.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, теперь составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней, она составит 4805,11 рубля.

В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера, установленный в регионе, примерно на 60%.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.

Прожиточный минимум пенсионера на 2017 год во Владимирской области установлен в размере 8 377 рублей.

Фото: http://nord-news.ru/img/newsimages/20160303/1_3ae69cb0f320.jpg