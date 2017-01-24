Диктора Левитана сделали диктатором

Потенциальных покупателей приглашают на распродажу, которая проходит на улице «Диктатора Левитана». Мнения владимирцев по поводу ошибки разделились. Некоторые считают, что это – неуважение к памяти нашего выдающегося земляка. Большинство, впрочем, веселится.

– В моей жизни были и возмущённое «У нас нет улицы Виктора Левитана!» от диспетчера единого таксо-колл-центр а, сидящего где-то за Уралом, и недоуменно вопросительное «А пишется ЛИвИтана или ЛЕвЕтана?» от сотрудницы ЖЭУ, обслуживающего наш дом… Но эти ребята, конечно, выиграли гран-при, – оценила текст объявления Татьяна Бровкина, жительница улицы Диктора Левитана.

В интернете появились и другие шутки по этому поводу: например, к изображению памятника Левитану (на одноименной улице во Владимире) добавили подпись: «Жители слушают объявление диктатуры Левитана».

Кстати, единственный диктатор, чье имя носила владимирская улица – Иосиф Сталин. В 1949 году в городе был заложен проспект Сталина, однако в 1961 году его переименовали в Октябрьский проспект.