В Струнино и Новом Аннино сбили пешеходов

Первый наезд на пешехода случился в Александровском районе. В городе Струнино около восьми часов утра водитель автомобиля «ДЕУ НЕКСИЯ» сбил 66-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу Александрова, но от полученных травм тот скончался.

Второй наезд был совершен водителем грузовика в восьмом часу вечера. На федеральной трассе в Петушинском районе в деревне Новое Аннино он сбил 37-летнюю женщину. Несчастная погибла на месте аварии. Обстоятельства и причины двух ДТП выясняются.

Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось в Собинском районе. В нем также участвовала «ДЕУ НЕКСИЯ». В нее врезалась непонятно по каким причинам выехавшая на встречную полосу «семерка» под управлением 18-летнего парня. «Жигули» потом отбросило уже на свою полосу, где на ее пути оказался «ВАЗ-21124». Самые серьезные травмы получил 41-летний водитель иномарки, погибший на месте аварии. Парень же с диагнозом «сотрясение головного мозга» и закрытыми переломами костей голеней госпитализирован.

Еще в дорожных происшествиях понедельника фигурируют сразу четыре грузовика. На федеральной трассе по направлению в Нижний Новгород водитель «SСАNIА» врезался в попутно идущий «FREIGHTLINER». Госпитализирован виновник аварии, которому 26 лет от роду. Ближе к ночи на федеральной трассе по направлению к Москве случилось еще одно ДТП: водитель «Пежо Боксер» уснул за рулем и врезался в попутную «SСАNIА». Виновник получил незначительные травмы в виде ушибов, помощь была оказана амбулаторно.