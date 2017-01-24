Музей уплотняют ради… тренажерного зала?

Нововведения, затеянные назначенным в июне прошлого года директором ВСМЗ Игорем Конышевым, вновь и вновь вызывают недоумение как самих музейных работников, так и обычных горожан.

Покупка представительско го автомобиля и концертного рояля, обещание закрыть фасад Палат рекламным баннером и разработать новый логотип музея – вместе с передачей Георгиевского собора православной церкви (как и упорные слухи о готовящейся передаче Спас-Евфимиевско го монастыря в Суздале) порождают многочисленные вопросы, на которые новая музейная власть не собирается давать ответов: общения с журналистами Игорь Конышев, как правило, избегает.

Теперь в музее – новая реформа: здание на улице Музейной, где располагаются экскурсионное бюро, административные службы и кабинеты начальства, уплотняют: сотрудников переводят в здание Палат. Подробно об этом рассказала экс-директор музея Алиса Аксенова в открытом письме мэру города Ольге Деевой и главе администрации города Владимира Андрею Шохину.

«Прием приехавших будет в небольшой комнате, где мы раньше принимали гостей и руководителей, – пишет она. – А экскурсоводов заслали в восточное крыло бывшего закрытого книгохранилища – книги срочно, без специальной упаковки, на грузовой машине отвезли в Суздальскую библиотеку… Таким образом, вместо хорошо организованного приема экскурсий – в левой части – организаторы, в самом конце не отреставрированн ой после эвакуации библиотеки – экскурсоводы.. Представьте хождение приехавших по коридору, где расположена экспозиция. А Палаты стали «коммуналкой»…

Алиса Аксенова предполагает, что на освободившемся месте могут быть бильярдная и тренажерный зал. «В Горках Ленинских Конышев сломал два кабинета, чтобы организовать душевую и комнату отдыха рядом со своим кабинетом», – пишет Аксенова (полный текст открытого письма приводит «Зебра ТВ»).

Алиса Ивановна настаивает, что до начала экскурсионного сезона все должно быть восстановлено. И просит у городских властей вмешательства и помощи.

Фото: http://im1.kommersant.ru/ Issues.photo/OGONIOK/ 2014/008/KMO_140134_00015_1_t218_003931.jpg