Льготникам распределили деньги на жилье

Средства на субсидии на покупку квартир и строительство домов молодым семьям направляются из бюджетов 3-х уровней. В этом году из федерального в регион поступит 72,2 млн рублей, из областного – 45 млн и муниципальных – 40 млн рублей; всего – 157,9 млн рублей.

Больше всего денег достанется Владимиру (36,6 млн рублей), Александровскому району (22,6 млн) и Коврову (18,1 млн).

Если список молодых семей еще может меняться, то для федеральных льготников он утвержден окончательно. Так, жилищные сертификаты в этом году получат 8 чернобыльцев, 24 вынужденных переселенца и один льготник из категории граждан, выехавших из районов крайнего севера.

Жилищная субсидия работникам бюджетной сферы предоставляется в том же объеме, что и в прошлом году – в размере 20 млн рублей. Из них 9,9 млн рублей уйдет во Владимир, остальные средства направят в 13 муниципальных образований, по 300-1500 тысяч рублей.

А вот по программе «Жилье для российской семьи» пока утверждено только примерное число участников на каждый регион. Так, жилье эконом-класса по цене менее 33 тысяч рублей за квадратный метр смогут приобрести 2062 семьи, проживающих во Владимирской области.

Более всего домов такого класса строится во Владимире и Муроме, поэтому жители этих городов составят почти половину участников программы: новоселами станут 430 владимирских и 580 муромских семей.