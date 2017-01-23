Аспирант ВлГУ стал победителем Гран-при «Иван Поддубный»

Как сообщает пресс-служба вуза, в соревнованиях приняли участие борцы из 11 стран. Владимирскую область представляли четверо спортсменов, трое из которых – это студенты ВлГУ.

Аспирант Института физической культуры и спорта ВлГУ, действующий чемпион России Абуязид Манцигов выступал в категории до 71 кг. Подготовкой спортсмена из 33-го региона занимался главный тренер Федерации греко-римской борьбы Владимирской области, профессор кафедры физического воспитания и спорта ВлГУ Надир Магомедов.

На протяжении всех поединков Абуязид показывал отличные результаты и в итоге уверенно победил в финальной схватке чемпиона России 2011 и 2015 года Юрия Денисова. К слову, на прошлогоднем Гран-при аспирант владимирского вуза завоевал бронзу.

Гран-при «Иван Поддубный» является определяющим при отборе в сборную России. Теперь владимирский спортсмен будет готовиться к важным международным стартам — Кубку мира в Иране и чемпионату Европы.

Фото: http://www.vlsu.ru/