Гусевчанина задержали с героином прямо на улице

В Гусь-Хрустальном полицейские входе очередного рейда задержали 26-летнего местного жителя, у которого, как выяснилось, после экспертизы, с собой был героин.

Как сообщают в региональном УМВД, при личном досмотре у молодого человека изъяли полимерный пакет с линейным замком, внутри которого находилось вещество белого цвета.

Эксперты-криминалисты установили, что в пакете находилось более 7 граммов героина.

Наркотик задержанный приобрел через Интернет, после чего забрал «дозу» из тайника-закладки.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Фото: http://alau.kz/?p=106031