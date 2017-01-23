Гусевчанина задержали с героином прямо на улице

При себе у 26-летнего мужчины было 7 граммов наркотика

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В Гусь-Хрустальном полицейские  входе очередного рейда задержали 26-летнего местного жителя, у которого, как выяснилось, после экспертизы,  с собой был героин.

Как сообщают в региональном УМВД, при личном досмотре у молодого человека  изъяли полимерный пакет с линейным замком, внутри которого находилось вещество белого цвета.

Эксперты-криминалисты установили, что в пакете находилось более 7 граммов героина.

Наркотик задержанный приобрел через Интернет, после чего забрал «дозу» из тайника-закладки.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Фото: http://alau.kz/?p=106031

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