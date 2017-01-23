Гусевчанина задержали с героином прямо на улице

В Гусь-Хрустальном полицейские входе очередного рейда задержали 26-летнего местного жителя, у которого, как выяснилось, после экспертизы, с собой был героин.
Как сообщают в региональном УМВД, при личном досмотре у молодого человека изъяли полимерный пакет с линейным замком, внутри которого находилось вещество белого цвета.
Эксперты-криминалисты установили, что в пакете находилось более 7 граммов героина.
Наркотик задержанный приобрел через Интернет, после чего забрал «дозу» из тайника-закладки.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
Фото: http://alau.kz/?p=106031
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