РПЦ хочет получить объекты Крыма и Владимирской области

Сегодня днем в СМИ поступила информация, что РПЦ направила в Росимущество заявку с просьбой передать им в безвозмездное пользование 24 объекта, принадлежащих севастопольскому музею-заповедник
Позиция церкви по крымским объектам такова: «Все здания на территории музея-заповедник
«Призыв» дозвонился до Светланы Мельниковой с просьбой прокомментироват
Мельникова также упомянула о двух аспектах федерального законодательства в отношении реституции, которые могут сработать в интересах музея – как в ситуации с Херсонесом Таврическим, так и в возможном случае начала переговоров о возвращении РПЦ Спас-Евфимиева монастыря в Суздале. Во-первых, каждую такую заявку Росимущество может рассматривать в течение 6 лет. Во-вторых, музей должен получить аналогичные площади.
«Лично я не могу представить другое такое пространство в Суздале, – говорит Светлана Евгеньевна. – Где можно было бы разместить 9 экспозиций, фондохранилища – все то, что сегодня находится в монастыре. Я не знаю, откуда его могли бы извлечь. Хотя, возможно, этот вопрос будет как-то решаться в ходе подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля».
История о возвращении РПЦ крымских объектов имеет безусловную параллель с Владимирской областью. О передаче Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном
Бывший директор ВСМЗ сказала, что возвращение церкви Георгиевского собора считает «большой трагедией»: «Это был единственный музей такого рода, настоящий гимн городу мастеров. Это была главная точка притяжения для всех гостей города, для всех происходивших в нем культурных событий. Если музей будет перенесен – Гусь-Хрустальный очень много потеряет. Музей сложился, он любим – и именно о нем президент Владимир Путин в свое время сказал: «уникальный музей, уникальные люди».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем тоже прокомментировал ситуацию с возросшей активностью РПЦ для журналистов федеральных каналов. По словам Пескова это нельзя рассматривать как некую тенденцию, – сообщает канал Рен-ТВ «Безусловно, тут нельзя говорить о каком-то общем подходе. Тут вопрос целесообразности
Фото: http://sevkor.ru/wp-content/uploads/2016/11/IMG_6871.jpg
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