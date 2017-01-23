РПЦ хочет получить объекты Крыма и Владимирской области

Сегодня днем в СМИ поступила информация, что РПЦ направила в Росимущество заявку с просьбой передать им в безвозмездное пользование 24 объекта, принадлежащих севастопольскому музею-заповедник у «Херсонес Таврический», который Светлана Мельникова возглавила после громкой и неожиданной отставки во Владимире в июне 2016-го.

Позиция церкви по крымским объектам такова: «Все здания на территории музея-заповедник а – это строения бывшего Князь-Владимирск ого мужского монастыря. Для размещения экспонатов Херсонеса Таврического государство должно построить современный музейный комплекс», – ссылается на главу Севастопольского округа, протоиерея Сергея Халюту «Русская служба ВВС».

«Призыв» дозвонился до Светланы Мельниковой с просьбой прокомментироват ь ситуацию. «Федеральный закон позволяет церкви требовать возвращения своей бывшей собственности, – рассказала она. – Однако в каждом конкретном случае следует рассмотреть вопрос целесообразности . В бывших монастырских помещениях XIX века, которые занимает музей, сегодня расположены экспозиционные площадки, фондохранилища, реставрационные мастерские. Нет даже никаких предположений, куда все это можно переместить. Я считаю, на современном этапе «Херсонес Таврический» получил новый импульс, впервые за 20 лет он получил федеральное финансирование, появились серьезные изменения к лучшему. Если вопрос о передаче имущества будет решен в пользу РПЦ, дальнейшее развитие музея не представляется мне возможным».

Мельникова также упомянула о двух аспектах федерального законодательства в отношении реституции, которые могут сработать в интересах музея – как в ситуации с Херсонесом Таврическим, так и в возможном случае начала переговоров о возвращении РПЦ Спас-Евфимиева монастыря в Суздале. Во-первых, каждую такую заявку Росимущество может рассматривать в течение 6 лет. Во-вторых, музей должен получить аналогичные площади.

«Лично я не могу представить другое такое пространство в Суздале, – говорит Светлана Евгеньевна. – Где можно было бы разместить 9 экспозиций, фондохранилища – все то, что сегодня находится в монастыре. Я не знаю, откуда его могли бы извлечь. Хотя, возможно, этот вопрос будет как-то решаться в ходе подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля».

История о возвращении РПЦ крымских объектов имеет безусловную параллель с Владимирской областью. О передаче Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном , где сейчас расположен Музей Хрусталя, «Призыв» писал еще в октябре прошлого года.

Бывший директор ВСМЗ сказала, что возвращение церкви Георгиевского собора считает «большой трагедией»: «Это был единственный музей такого рода, настоящий гимн городу мастеров. Это была главная точка притяжения для всех гостей города, для всех происходивших в нем культурных событий. Если музей будет перенесен – Гусь-Хрустальный очень много потеряет. Музей сложился, он любим – и именно о нем президент Владимир Путин в свое время сказал: «уникальный музей, уникальные люди».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем тоже прокомментировал ситуацию с возросшей активностью РПЦ для журналистов федеральных каналов. По словам Пескова это нельзя рассматривать как некую тенденцию, – сообщает канал Рен-ТВ «Безусловно, тут нельзя говорить о каком-то общем подходе. Тут вопрос целесообразности , который обсуждается в каждом конкретном случае», – сказал Песков.

Фото: http://sevkor.ru/wp-content/uploads/2016/11/IMG_6871.jpg