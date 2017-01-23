Дом на улице Труда полыхнул из-за сигареты

Региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту пожара, в результате которого погибли двое мужчин. Как отмечает пресс-служба ведомства, одной из версий ЧП является неосторожное поведение 27-летнего погибшего мужчины при курении. У следователей также есть информация, что в комнатах жилого дома организуются притоны, постоянно собираются компании лиц, злоупотребляющих алкоголем, ведущих асоциальный образ жизни.

Напомним, в ночь на 21 января в трехэтажном жилом здании № 21 по улице Труда города Владимира произошел пожар. Были спасены 10 человек. В здании спасатели обнаружили тела 27-летнего и 37-летнего мужчины.

В больницу доставлена женщина с травмой позвоночника. С подозрением на отравление угарным газом госпитализированы двое маленьких детей. Врачи оценивают их состояние, как безопасное для жизни и здоровья, дети оставлены в клинике под контролем врачей.

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