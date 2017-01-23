Интернат «имени доктора Лизы» откроется уже в сентябре

О ходе строительных работ – точнее, работ по капитальной реконструкции прежнего дома-интерната – сообщили в областном отделении Пенсионного фонда. В 2016 году были выполнены работы по утеплению и отделке фасада здания, смонтирована обрешетка кровли, частично готовы полы на первом этаже. Началась прокладка внутренних сетей электроснабжения, водопровода и канализации. Частично смонтированы системы вентиляции и отопления.

Открытие здания намечено на сентябрь 2017 года. Утверждается, что «после завершения всех строительных и отделочных работ это будет комфортабельный, уютный, оснащенный новейшим оборудованием дом-интернат». Там смогут жить 80 постояльцев.

Кстати, это именно тот интернат, которому руководство области намерено присвоить имя Елизаветы Глинки, также известной, как Доктор Лиза – общественницы и благотворительницы, погибшей в авиакатастрофе в декабре прошлого года. Предложение прозвучало вскользь, однако в последнее время набирает силу.

«Это вопрос сейчас активно обсуждается, готовятся документы – и, по всей видимости, дом-интернат действительно будет назван в честь Елизаветы Глинки», – прокомментировали в пресс-службе областного Пенсионного фонда.

Фото: http://b1.m24.ru/c/26913.jpg