«Белый дом» открестился от налога на грибы

Информация о введении налогов на грибы и ягоды является ложной. Такое заявление сделали в пресс-службе областной администрации в ответ на слухи о перспективах новых поборов с граждан.

В конце прошлой неделе в ряде СМИ, в том числе, федеральных, прошло сообщение о том, что на государственном уровне поддержали инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой о введении налога на грибы и ягоды.

В ответ на распространение столь скандальной информации, в «Белом доме» официально заявили, что эти сведения являются недостоверными и не соответствуют действительности. Светлана Орлова облагать налогом «дары леса» не предлагала.

В областной администрации предположили, что речь идёт о заведомо искажённой инициативе главы 33-го региона, которую она высказала осенью 2016 года в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи». Тогда, говоря об экспортных возможностях Владимирской области, Светлана Орлова предложила возрождать грибоварни – центры по закупке у населения грибов и ягод и их последующей переработке.

Появление этих малых предприятий, по мнению главы региона, позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговую прибыль в местные бюджеты, а к сборщикам дикорастущих грибов и ягод это не имеет ни малейшего отношения.

Фото: http://xallyava.ru /images/gribi/VeLikani/ 2bb807dd796beda5de29ae cf1b4bf9bc.jpg