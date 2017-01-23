«Белый дом» открестился от налога на грибы

Администрация области опровергла информацию о поддержке на федеральном уровне инициативы Светланы Орловой о введении налога на дары леса

363 0
363 0

Информация о введении налогов на грибы и ягоды является ложной.  Такое заявление сделали в пресс-службе областной администрации в ответ на слухи о перспективах новых поборов с граждан.

В конце прошлой неделе в ряде СМИ, в том числе, федеральных,   прошло сообщение о том, что на  государственном уровне  поддержали  инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой о введении налога на грибы и ягоды.

В ответ на  распространение столь скандальной  информации, в «Белом доме» официально заявили, что эти сведения являются недостоверными и не соответствуют действительности. Светлана Орлова облагать налогом «дары леса» не предлагала.

В областной администрации предположили, что речь идёт о заведомо искажённой инициативе главы 33-го региона, которую она высказала осенью 2016 года в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи». Тогда, говоря об экспортных возможностях Владимирской области, Светлана Орлова предложила возрождать грибоварни – центры по закупке у населения грибов и ягод и их последующей переработке.

Появление этих малых предприятий, по мнению главы региона, позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговую прибыль в местные бюджеты, а к сборщикам дикорастущих грибов и ягод это не имеет ни малейшего отношения.

Фото: http://xallyava.ru /images/gribi/VeLikani/ 2bb807dd796beda5de29ae cf1b4bf9bc.jpg

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы