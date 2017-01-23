«Пожар в городе» сотворила владимирская авангардистка

Картина называется «Пожар в городе». Ранее она считалась просто-напросто утерянной. Хотя без малого сто лет лежала в запасниках музея города Ельца Липецкой области.

«В 1919 году государственное музейное бюро передало в Елецкий краеведческий музей 26 картин русских авангардистов. Всего с 1918 по 1920 годы было закуплено 1926 работ у 415 авторов, из которых 1211 были распределены по 30 музеям России, – сообщает сайт Мост.ТВ.- В 40-50-е годы музеям было предписано очистить фонды от формалистов. Несмотря на это, многие картины русских модернистов были сохранены».

– Нашел картины замечательный Андрей Дмитриевич Сарабьянов, всемирно известный исследователь Русского авангарда, друг созданного не так давно во Владимире общественниками Розановского Центра, – уточнила Алиса Бирюкова, заместитель директора департамента культуры Владимирской области.

– Поскольку я изучал документы, которые свидетельствуют о передаче картины в Елец, в них было указано, что среди 22 картин которые в 19-м году были переданы в Елец, там числилась эта работа как работа Розановой «Пожар в городе». И, увидев эту картину, у меня никаких сомнений не было, тем более что номер картины соответствует номеру картины, который в этом списке имеется», – объяснил Андрей Сарабьянов в интервью каналу «Культура».

Сейчас картина официально внесена во все каталоги и базу Музейного фонда Минкульта РФ.

О трагической судьбе Ольги Розановой «Призыв» рассказывал несколько раз. А судьба её картин была ещё более драматичной. Уже через несколько лет после посмертной выставки 1918 года в Москве, на которую пришли посмотреть тысячи людей, творчество Розановой показалось ненужным. Многие работы не сохранились, другие были объявлены «не имеющими ценности». Те, которым повезло больше, оказались в запасниках разных музеев… Только в начале 90-х годов в Москве и Петербурге, после десятилетий забвения, состоялись первые выставки художницы…

Фото: http://arthistoryproject.com/site/assets/

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