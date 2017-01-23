На федеральной трассе не разъехались два грузовика

Два грузовика «Камаз» и «Мерседес» столкнулись на 333 км трассы М-7«Волга» в Гороховце. Авария произошла в минувшую субботу, 21 января.

Один из грузовиков врезался в фуру, следовавшую в попутном направлении. По предварительной информации, пострадали два человека. Они доставлены в больницу.

Как сообщает сайт регионального МЧС, в ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 6 человека, 2 единицы техники. Кто виноват в аварии – выясняют инспекторы ГИБДД.

Фото: http://ugranow.ru/2016/12/13/ очередное-смертельное- дтп-на-тюменск-4/