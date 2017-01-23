Морозоустойчивый поезд испытают во Владимирской области

Проект первого экспериментального участка высокоскоростной магистрали “Москва-Казань” передан в Главгосэкспертизу. После прохождения экспертизы станет известно, когда начнется строительство объекта. Ранее “Скоростные магистрали” получили “добро” от ведомственной экспертизы ОАО “РЖД” и положительное заключение технологического и ценового аудита для участка трассы “Москва-Нижний Новгород”. Теперь проектную документацию, включающую комплекс работ по подготовке территорий и непосредственного строительства ВСМ, рассмотрят в Главгосэкспертизе. Длина проектируемого участка составляет 172 километра, на нем будет построено четыре транспортно-пересадочных узла: в Ногинске, Орехово-Зуево, Петушках и Владимире. Трасса пересекает множество автомобильных дорог, но, как и заявлялось с самого начала, все переезды для будут двухуровневые. Это не только обеспечит безопасность движения, но и не будет отнимать время у водителей автомобилей.

На участке от станции Железнодорожная до Владимира также будет построено 26 больших мостов, 10 средних мостов и 12 эстакад, 3 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов. Проект также предусматривает строительство 40 производственных зданий и установку шумовых экранов общей протяженностью более 180 км.

ВСМ будет построена с учетом инновационных решений. Впервые в мире контактная сеть будет рассчитана на скорость движения поездов до 400 км/ч. Кстати китайская сторона, которая разрабатывает высокоскоростные составы для ВСМ, заявила, что в 2018 году работы должны быть завершены и должно начаться тестирование поездов в российских условиях. Максимальная скорость китайского экспресса, рассчитанного на 720 пассажиров, составляет

360 км/час. Главной проблемой, с которой сталкиваются инженеры из Китая – это холод. Если в Поднебесной высокоскоростные поезда могут нормально функционировать при минимальной температуре минус 40 градусов, то для бесперебойной работы в условиях русской зимы они должны выдерживать испытание морозом до 50 градусов ниже нуля. Чтобы адаптировать поезд к суровому российскому климату, китайские разработчики проводят исследования и эксперименты в отношении всех систем поезда: от кузова, ходовой части вагона и системы управления дверьми до гигиенического обеспечения и объектов обслуживания.

Летом прошлого года на круглом столе “ВСМ Москва – Казань: проектирование с учетом вызовов современности”, проходившим по инициативе ОАО “РЖД”, было объявлено, что испытания новых образцов техники будут проводить на участке от станции Железнодорожная до Владимира.

Фото: http://www.fiesta.city/uploads/slider_image/image/34416/v880_sapsan_ekipirovka.jpg