Владимирцев поставят на лыжи в феврале

Этот масштабный зимний праздник на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. К слову, в грандиозном спортивном мероприятии примут участие 74 региона Российской Федерации.

По данным владимирской мэрии, старт «Лыжни России-2017» будет дан в 12.00.

Мальчики и девочки 2007 г.р. и моложе побегут дистанцию 1 км, юноши и девушки 1999 г.р. и моложе будут соревноваться на дистанции 5 км, старшая возрастная группа — на дистанции 10 км. Помимо этого, предусмотрен VIP-забег на 1 км. Все победители и призеры будут награждены дипломами, медалями и кубками.

Учреждены также дополнительные призы самому юному и старейшему участнику, а также самой спортивной семье. Каждому при регистрации будет выдаваться стартовый номер и шапочка участника.

Комиссия по допуску к участию в соревнованиях будет работать с 6 по 10 февраля включительно с 9.00 до 17.00 в «СДЮШОР по лыжным гонкам и биатлону № 3 им. А.А.Прокуророва» (ул. В.Дуброва, 2-а), также регистрация будет осуществляться в день проведения «Лыжни России-2017», 11 февраля, на месте проведения соревнований с 10.00 до 11.30.

Условия допуска к соревнованиям:

– участники до 17 лет включительно обязаны иметь при себе документ, подтверждающий допуска врача;

– от 18 лет и старше – допуск врач, при его отсутствии нужно будет поставить в регистрационных документах личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье.

Телефоны для справок — 54-32-96.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/932080/