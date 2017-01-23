Лечение Ильи Сорокина в Испании приносит результаты

Вязниковский подросток Илья Сорокин, жестоко избитый сверстниками, в настоящий момент проходит курс реабилитации в Испании. Сегодня мама мальчика Лариса Сорокина в соцсети “ВКонтакте” поделилась хорошими новостями: в лечение наметилась положительная динамика.

«У Илюхи изменения есть каждый день. Они очень маленькие, еле заметные, но они есть, и это самое главное. Вчера поднял ногу, сегодня лучше повернул шею, и так понемногу каждый день что-то происходит».

Радость мамы Ильи подтверждает и заключение испанских врачей.

«Несмотря на то, что травма была получена 22 месяца назад, в течение последних двух месяцев наблюдается положительная динамика на уровне ответа на проводимое лечение, что позволяет заверить, что пациент находится в состоянии минимального сознания и рекомендовать продолжение лечения».

Физеотерапия, трудотерапия, логопедия и музыкальная терапия – все эти процедуры, по мнению специалистов, крайне важны для подростка. И пока есть возможность, семья мальчика нацелена не сдаваться и продолжить лечение в Испании. Вместе с тем срок их легального нахождение в стране заканчивается – виза действует всего 90 дней.

«В начале января мы обращались в миграционную службу Барселоны с просьбой продлить наше легальное нахождение в стране, но это не принесло результатов, – пояснила Лариса Сорокина. – Тогда мы попросили администрацию клиники посодействовать нам в этом вопросе и отправить письмо с просьбой о продлении виз от своего имени. На данный момент пришел запрос из Министерства иностранных дел о наличии наших действующих виз. По словам координатора из интернационального отдела, мы ничего не нарушим, если по окончании лечения получим справку из ВМС, но хотелось бы сделать все официально, чтобы избежать возможных проблем».

Мама Ильи также сообщила о планах по покупке вертикализатора стоимостью 2200 евро. Он стимулирует развитие координации движений и также крайне необходим подростку.

«Хотим сказать огромное спасибо всем, кто помнит про нас и продолжает поддерживать! Эта поддержка помогает нам справляться с расходами. Спасибо друзья!»

Напомним, что 30 марта прошлого года в Вязниках 14-летний Илья получил серьезные травмы мозга. Подросток прошел два курса реабилитации в Испании и в Китае.

Для того чтобы спасти мальчика, был организован сбор средств, который продолжается до сих пор.

Дать шанс Илье вернуться к полноценной жизни может каждый.

КАРТА СБЕРБАНКА РОССИИ:

НОМЕР КАРТЫ:639002109003141191

ВЛАДЕЛЕЦ: Сорокина Лариса Юрьевна – мама

Номер мобильного телефона Ларисы Сорокиной: 8-920-900-84-35

Написать маме Ильи вы можете по этому адресу http://vk.com/id312397169

Фото: https://vk.com/id312397169