Двое мужчин погибли на пожаре во Владимире

Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, пожар произошел поздно вечером 20 января в квартире на втором этаже трёхэтажного дома – бывшего общежития.

Двоих мужчин 1989-го и 1972-го года рождения спасти не удалось. Всего пострадавших оказалось более трёх десятков. Со второго этажа пожарные эвакуировали 10 человек. Еще 20 человек были выведены с первого этажа.

В результате ЧП 4 человека обратились за медицинской помощью. Одна из них, женщина с травмой позвоночника, была доставлена в БСМП, другой женщине поставлен диагноз «лёгкое отравление угарным газом». С подозрением на отравление угарным газом также госпитализированы двое детей, но подозрение не подтвердилось, сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

По информации спасателей, пожар был потушен в течение 15 минут. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м.

К тушению привлекалось 28 человек и 10 единиц техники. Причина происшествия выясняется.