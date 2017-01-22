Судогодских гаишников поблагодарили подмосковные водители

Это как раз тот случай, когда искреннее человеческое «спасибо» важнее всяких премий и наград. В ночь с 7 на 8 января старший лейтенант полиции Сергей Царьков и лейтенант Денис Свистунов дежурили на федеральной трассе. На 191-ом километре автотрассы они обнаружили стоящий на обочине легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией и неработающим двигателем. В салоне находились мужчина и две женщины. Водитель автомашины пояснил, что в автомобиле замерзло дизельное топливо и ему необходима помощь. Ситуация осложнялась морозной погодой.

Выяснив, что машина неисправна, полицейские пересадили замерзавших женщин в служебный автомобиль и отвезли до ближайшей заправочной станции, расположенной в 5 километрах, после чего вернулись к водителю. В условиях 34-градусного мороза автомобиль не мог самостоятельно продолжить движение из-за возникших технических неисправностей, автоинспекторы приняли решение вызвать техпомощь. Дождавшись представителей службы эвакуации, полицейские сопроводили людей до гостиницы, где они смогли остаться на ночлег и поставить автомобиль на стоянку.