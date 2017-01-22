Видеоролики помогут сдать ЕГЭ

Рособрнадзор подготовил 11 видеолекций, в ходе которых руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников. Своими советами, как успешно подготовиться и сдать экзамены, делятся также участники ЕГЭ минувшего года, получившие высокие баллы на экзаменах.

– Квалифицированные советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ помогут выпускникам из любого уголка нашей страны лучше подготовиться к экзаменам, понять содержание и особенности предстоящих выпускных испытаний, а учителям эффективнее выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Кстати, еще одна важная новость. 15 руководитель Рособрнадзора Сергей Сергеевич Кравцов проведет всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения ЕГЭ. На официальным порталах Рособрнадзора (http://www.obrnadzor.gov.ru) и ЕГЭ (http://ege.edu.ru) можно будет увидеть и прочитать все важные темы, обсуждаемые на встрече.

К сведению, в прошлом году 47 учеников из нашей области получили 100 баллов на ЕГЭ. Около 5 тысяч работ по всем предметам оценены более чем на 80 баллов, что на тысячу больше чем в 2015 году. В школах Владимира № 10, 23, 25, 35 36, а также гимназии № 3, лицее № 1 и промышленно-коммерческом лицее ученики, сдавшие ЕГЭ, получили наибольшие баллы по всем предметам.