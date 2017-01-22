Ковровский завод-дублёр ждёт решения «Ростеха»

Как мы уже сообщали, кокровский завод «КЭМЗ», возможно, будет принимать участие в работе по выпуску твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования РС-24 «Ярс». С начала 2010-х гг. РС-24 «Ярс» уже поступает на вооружение ракетных частей российской армии. Одной из первых подобные комплексы получила 54-я гвардейская ракетная ордена Кутузова II степени дивизия 27-й ракетной Витебской Краснознаменной армии РВСН в Тейковском районе соседней с 33-м регионом Ивановской области. Примечательно, что часть территории, где сегодня базируются «Ярсы» прежде в течение полутора веков входила как раз в Ковровский уезд.

Как сообщил «Коммерсант», источники, близкие к «Ростеху» утверждают, что «КЭМЗ» готов взять обязательство по производству оборудования для гидравлических систем АПУ «Ярс» на себя, если будут внесены необходимые изменения в действующий госконтракт. В 2017 году Минобороны рассчитывает получить не менее 20 новых ракетных комплексов «Ярс».

Руководство АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» («МИТ») заявило о проблемах с выполнением гособоронзаказа по поставке автономных пусковых установок (АПУ) подвижного грунтового ракетного комплекса шестого поколения РС-24 «Ярс» (агрегатов У175М1) из-за срыва поставок оборудования для гидравлических систем данных автономных пусковых установок ОАО «Подольский электромеханический завод». Одновременно руководитель МИТа предложил создать производство необходимой гидравлики на «Ковровском электромеханическом заводе».

Сегодня на «ПЭМЗ» сложилась тяжелая экономическая ситуация. В частности, рядом СМИ обнародована информация о том, что дочерняя компания «ПЭМЗ» «ПЭМЗ-Спецмаш» только перед «Сбербанком» имеет задолженность в 1 млрд 388 млн рублей. Частью акций «ПЭМЗ» владеет госкорпорация «Ростех», но ей принадлежит лишь 20,5-процентный пакет данного предприятия, а основным акционером является депутат Госдумы Умахан Умаханов.

АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» с сентября 2011 года по госконтракту организует изготовление и поставку Минобороны АПУ РС-24 «Ярс». Составной частью этих агрегатов является гидравлическая система, разработанная Центральным НИИ автоматики и гидравлики, и изготавливаемая «ПЭМЗ». По информации директора «МИТа» Сергея Никулина, несмотря на то, что «Подольский электромеханический завод» проавансирован на 80% от объема поставок 2017 года, поставка оборудования для АПУ «Ярс» предприятие не производит с июня 2016-го, и даже не провело закупку необходимых комплектующих.

Сергей Никулин официально обратился к первому заместителю гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимиру Артякову с предложением создать дублирующее производство гидравлики для АПУ «Ярс» на «Ковровском электромеханическом заводе», который входит в компанию «Высокоточные комплексы», принадлежащей «Ростеху». Но даже если такое решение будет принято, то его реализация, по мнению Сергея Никулина, потребует подготовки производства сроком не менее полутора лет.