Зелёный змий не убрался с владимирских дорог

Согласно статистике ГИБДД, каждый день инспекторы в регионе оформляют в среднем двух водителей, повторно севших за руль «под мухой». И число пьяных лихачей, лишённых прав и снова севших за баранку, не стало меньше после введения полтора года назад уголовного наказания для такого рода шоферюг.

Более того, если в 2015 году инспекторы остановили 424 водителей-«рецидивистов», то в 2016 году их выявлено уже 730! Даже риск получить реальный срок до 2-х лет не останавливает нарушителей.

Правда, как показывает полуторагодовалая практика, судьи в 90% случаев выбирают меру наказания, не связанную с лишением свободы – выносят приговор с назначением обязательных работ сроком 200-300 часов, и гораздо реже – дают штраф в размере 200 тысяч рублей.

Вероятно, выбор в пользу работ определяется сомнением в платёжеспособности подсудимых или тем, что они дисциплинированно расплатятся за своё преступление «звонкой монетой». А от общественно полезных работ, скорее всего, бегать не будут – оттрубят, сколько положено. Благо большого ума не надо. Во Владимире горе-водителям предлагают работу уборщиков, разнорабочих, дворников.

Любопытно, что несмотря на угрозу уголовной ответственности нетрезвые водители охотно проходят тестирование на месте. Многие, полагаясь на русский «авось», надеются, что алкотестер не покажет «пьяных» промилле.

Впрочем, в «пьяной» статистике есть и положительные показатели. В целом по региону за прошлый год на 19% уменьшилось число аварий, совершенных водителями в нетрезвом виде (зарегистрировано 367 ДТП).

Помнится, на федеральном уровне активно обсуждалась такая идея как изъятие автомобиля у любителя езды «под мухой». Кто знает, может, эта мера приведет к лучшим результатам.

Фото: http://www.automotobike.ru/news/